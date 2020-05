Inter, può partire l’assalto a Cavani. E Sanchez cerca conferme

L’intero reparto avanzato da ridisegnare. L’Inter riflette sul mercato, tra colpi da novanta ed occasioni da cogliere al volo. La prima porta il nome di Edinson Cavani, attaccante in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Come evidenziato da gianlucadimarzio.com, la Beneamata potrà sfruttare il nulla di fatto per l’affare Mertens, ad un passo oggi dal rinnovo col Napoli, per lanciarsi a caccia dell’uruguaiano, già contattato dall’Inter nei giorni scorsi.

Bisognerà però risolvere anche gli interrogativi che coinvolgono Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è sempre al centro dei sogni di mercato del Barcellona. I contatti tra nerazzurri e blaugrana restano costanti ma si muovono tra alti e bassi, influenzati dalla distanza in termini di milioni cash da offrire alla Beneamata. Tra le contropartite, Junior Firpo resta in vantaggio su Semedo ma restano ancora diversi dubbi da sciogliere sulle valutazioni dei calciatori. Tra le pedine d’attacco, attenzione anche al profilo di Alexis Sanchez che sembra disposto a giocarsi tutte le sue carte nel finale di stagione per provare a strappare una conferma a Milano.

