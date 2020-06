Inter, rinnovo in arrivo per Di Gregorio: sul piatto anche un’offerta del Monza

Indiscrezione di mercato in arrivo, con Michele Di Gregorio pronto a legarsi ancora a lungo all’Inter. Il giovane portiere del Pordenone ma di proprietà dei nerazzurri infatti, come riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, è ormai pronto a prolungare il suo contratto con la Beneamata per diverse stagioni. Sul piatto un accordo fino al 2024 e, soprattutto, un’offerta importante in arrivo. Quella del Monza, disposto a chiudere per la firma dell’estremo difensore classe ’97 in prestito ma con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni. Nel corso della prossima settimana potrebbero arrivare le firme per il prolungamento con l’Inter, un attestato di stima dopo l’ottimo campionato di Serie B vissuto con il Pordenone.

