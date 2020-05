Inter, Sanchez non molla: finale di stagione rovente, sperando nella conferma

Dries Mertens resta al Napoli ed Alexis Sanchez prova a riaffermarsi in nerazzurro anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato infatti da Gianluca Di Marzio, il cileno sarebbe pronto a scendere in campo nelle ultime gare di campionato per convincere l’Inter a non lasciarlo partire nel prossimo mercato estivo.

Il giocatore era infatti finito fuori dai piani della Beneamata, con i dirigenti interisti già convinti nel provare l’assalto a Dries Mertens, in uscita a zero dal Napoli. Dopo gli ultimi aggiornamenti relativi al futuro del belga, promesso sposo degli azzurri, l’Inter è stata infatti costretta a rinunciare all’obiettivo di mercato in zona offensiva. Per questo, le quotazioni di Sanchez in vista di una conferma sarebbero tutt’altro che in calo. In cileno proverà a riconquistare l’Inter nel finale di stagione, giocandosi il tutto per tutto in vista del futuro.

