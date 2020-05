Inter, Semedo ha scelto il City: sì di Guardiola allo scambio con Cancelo

Incroci di mercato tra Barcellona e Manchester City che interessano, da vicino, anche l’Inter. Secondo quanto raccontato infatti da Mundo Deportivo, blaugrana e Citizens sarebbero pronti allo scambio in fascia. Sul piatto, i cartellini di Nelson Semedo e Joao Cancelo, destinati ad invertire i propri colori in vista della prossima finestra di mercato.

L’esterno dei catalani era finito anche nel mirino dell’Inter che, per l’affare Lautaro, stava ragionando sul ballottaggio con Junior Firpo in vista di un possibile inserimento di contropartite tecniche nell’affare. Ora però il Manchester City è pronto a scattare, mettendo sul tavolo proprio l’ex nerazzurro. Guardiola non è convinto del rendimento di Cancelo, giudicato troppo a trazione offensiva per la sua idea di gioco, ed è pronto a scommettere su Semedo. Un incrocio interessante anche per i nerazzurri, costretti a ridisegnare la propria politica in tema di rinforzi sulla fascia. Barcellona e City ragionano sul mercato, influenzando così anche le scelte dell’Inter.



