Inter, Semedo spiazza tutti: “Vorrei tornare al Benfica in una fase in cui posso aiutare la squadra e dare tutto”

Il Barcellona per acquistarlo dal Benfica nel luglio del 2017 sborsò quasi 36 milioni di euro, Nèlson Semedo due anni dopo è un giocatore ai margini del progetto blaugrana. Cose che succedono, ma che ovviamente obbligheranno il club di Messi e compagni a una minusvalenza piuttosto ampia. L’asse Italia-Spagna questa estate si preannuncia parecchio ardente, notizie di qualche giorno fa riportavano infatti un grande interesse da parte di Inter e Juventus per il terzino portoghese. Dalla Spagna fanno sapere che le operazioni tra gli azulgrana e il giocatore per il rinnovo sono ormai finite, il nativo di Lisbona sicuramente lascerà la Catalogna. Come detto Inter e Juve sarebbero interessate, un prospetto giovane e di grande atletismo, ma soprattutto i due club italiani hanno un asso nella manica da giocarsi: per quanto riguarda i nerazzurri c’è Lautaro Martinez, sempre più voluto da Messi; riguardo i bianconeri invece c’è da giocare la carta Pjanic.

Dalla Spagna questo pomeriggio arrivano però notizie controtendenza. Intervistato dai media del suo paese natale, il Portogallo, Semedo ha manifestato la volontà di tornare in patria e vestire la maglia del Benfica: “Vorrei tornare in una fase in cui posso dare tutto e aiutare la squadra, non solo per guadagnare soldi. Essere campione con la tua squadra del cuore è una grande soddisfazione. È un sogno diventato realtà. Per questo motivo, ho solo bei ricordi della mia esperienza al Benfica.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!