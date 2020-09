Inter, finalmente Sensi! Brilla in Nazionale e allontana Brozovic da Milano: sarà lui il regista di Conte?

Stefano Sensi è tornato a brillare in Nazionale con Roberto Mancini che lo ha schierato dal 1′ vertice basso del centrocampo a 5 davanti alla difesa. Un’idea nella mente di Conte già da diverso tempo che potrebbe essere riproposta anche in vista della prossima stagione e che potrebbe avere ripercussioni anche in ottica mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’ex Sassuolo può essere a tutti gli effetti un vero e proprio rinforzo di mercato per la qualità che è in grado di garantire quando sta bene. L’Inter e Conte non hanno dubbi su di lui, nonostante i diversi problemi fisici accusati nell’ultima annata. Sensi è considerato un cardine per il presente e il futuro nerazzurro come testimoniato dal riscatto esercitato con il Sassuolo.

Ora è atteso ad Appiano per lavorare con Conte e vivere una stagione da protagonista sia da regista basso che da mezzala. E chissà se ora il futuro di Brozovic, con Sensi regista, possa realmente essere lontano da Milano.

