Inter, sì allo sconto per Icardi: ora il PSG studia il riscatto

L’Inter abbassa il muro eretto nei confronti del Paris Saint-Germain ed è pronta a concedere eventuali sconti per il riscatto di Mauro Icardi. A rivelare gli ultimi dettagli sulla trattativa ci ha pensato l’edizione odierna di Sport Mediaset che ha analizzato, nello specifico, la situazione legata al futuro dell’attaccante argentino.

Leonardo dalla sua ha infatti un patto, con scadenza fissata al prossimo 31 maggio, che prevede un acquisto a titolo definitivo fissato a 70 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain però vorrebbe chiedere all’Inter uno “sconto-crisi”, richiesta che inizialmente ha turbato la dirigenza nerazzurra. Visti però i mancati riscatti, finora, di Perisic dal Bayern Monaco e di Joao Mario dalla Lokomotiv Mosca, la Beneamata potrebbe accettare di ridurre il costo del cartellino di Icardi. I milioni cash in arrivo dal PSG andrebbero così investiti per Sandro Tonali, obiettivo numero uno dell’Inter per il centrocampo di Conte.

