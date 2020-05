Inter, sorpresa in fascia: seguito anche Hakimi, il Real Madrid apre all’addio

Dopo una serie di calciatori di media portata – i vari Semedo, Junior Firpo, lo stesso Moses – accostati alla causa, secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter sembra ora voler puntare su un esterno di altissimo livello. Si tratta di Achraf Hakimi, classe 1998 del Borussia Dortmund autore di due dei tre gol coi quali i tedeschi hanno rimontato la squadra di Conte in Champions League al Westfalenstadion. In prestito al Real Madrid, per il marocchino è previsto il ritorno a casa al termine della stagione, anche se solo di passaggio.

Secondo la Rosea, infatti, la permanenza del 21enne del Dortmund a Madrid sarà temporanea, perché il Real avrebbe già previsto la sua cessione. Alla luce dell’età e del grande valore già messo in mostra, Hakimi dovrebbe valere intorno ai 50 milioni di euro. Quotazione sicuramente alta, che l’Inter potrebbe decidere di pagare al fine di far fare il salto di qualità agli esterni di Conte.

