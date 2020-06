Inter, stagione complicata per Emmers: “Ora di nuovo in prestito: voglio solo giocare”

Inizio di stagione con i migliori auspici. Poi tanta panchina e diversi problemi che hanno minato in maniera irrimediabile il suo campionato. Xian Emmers è arrivato in estate al Waasland-Beveren, nella Jupiler League, in prestito dall’Inter. Le cose però non sono andate come avrebbe voluto ed oggi, ai microfoni di HBVL, ha scelto di riassumere la sua stagione in Belgio ed il suo rapporto con i nerazzurri in vista del futuro relativo al mercato.

STAGIONE – “Sono ancora sotto contratto con il Waasland-Beveren. Con il Coronavirus abbiamo vissuto una situazione particolare, è arrivato un nuovo allenatore ed hanno presentato appello contro la retrocessione. La stagione era iniziata con i migliori auspici, ma in realtà ho giocato molto poco. I risultati non sono stati positivi e c’è stato qualche problema di troppo. Non mi sono trovato a mio agio in questa realtà, secondo il club, e non è stato un anno positivo per me soprattutto dal punto di vista sportivo, ma ho imparato tanto”.

INTER – “L’Inter ha già pensato di lasciarmi in prestito per un’altra stagione e questo sarà un anno importante per me. Le sensazioni dovranno essere positive ed in realtà non posso dire molto sugli interessi in chiave mercato perché in molti Paesi i campionati devono ancora concludersi. Non mi interessa dove, ma l’importante è giocare il più possibile”.

