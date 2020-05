Inter su Pogba, sfida a Juventus e Real Madrid. Paganini: “Ecco la contropartita”

C’è anche l’Inter nella corsa a Paul Pogba. Voce che da qualche giorno circola con insistenza, merito dei rapporti tra l’agente Mino Raiola e l’ad interista Beppe Marotta che ha riaperto il canale nerazzurro con il super manager del francese (e di molti altri calciatori). Un affare complicato, visti il costo del cartellino e l’ingaggio percepito dal centrocampista del Manchester United, oltre che ovviamente la fortissima concorrenza di altri grandi club.

Sul proprio profilo Twitter, però, il giornalista Rai Paolo Paganini rilancia e parla anche di un possibile scambio: “Ho sentito e fatto altre verifiche. La Juventus è interessata a Pogba perché il giocatore vorrebbe tornare a Torino, ma propone al Manchester United scambi di giocatori. No cash. Ci sono anche Real Madrid e Inter che propone in cambio Brozovic“. Brozovic (più presumibilmente una parte in contanti) per Pogba, l’ultima idea nerazzurra secondo il giornalista esperto di mercato. Un altro possibile affare sull’asse Inter-United sempre più caldo.

