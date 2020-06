Sky – Tonali ha detto sì a Marotta! Inter assoluta priorità, ora la strada è spianata

L’Inter ha Sandro Tonali tra le mani. Secondo le ultimissime notizie riportate da Sky, infatti, ci sarebbe un’importante novità legata alla trattativa. Tonali, a questo proposito, avrebbe ufficialmente dato il suo ‘sì’ a Beppe Marotta, sviluppo che ora rende l’Inter l’assoluta favorita su di lui. Incassato il benestare definitivo del ragazzo, l’ad nerazzurro è ora pronto a trattare direttamente con Massimo Cellino sul prezzo del cartellino, bruciando sul tempo la Juventus.

Tonali ha detto sì, ora l’Inter è vicinissima

Il presidente del Brescia continua a chiedere circa 50 milioni di euro per liberarlo, mentre l’Inter resta ferma sulla proposta da 35 milioni cash più bonus. Un punto d’incontro potrebbe essere un’operazione “alla Barella”, rievocata molto in questi giorni. Una formula basata quindi su un prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da dividere il pagamento in più tranche e, in virtù di questo, poter alzare leggermente la cifra complessiva dell’affare.

