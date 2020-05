Inter-Tonali? No, Vidal. Tuttosport spiega: “Con Arturo da Conte Sandro va alla Juve”

Vidal all’Inter e Tonali alla Juve. È questo lo scenario che l’edizione odierna di Tuttosport traccia in vista del futuro dei due centrocampisti, inseguiti in un testa a testa tra i due club attualmente più potenti in Italia. Sebbene negli ultimi giorni il nome di Tonali sia apparso in pole position per l’Inter, secondo il quotidiano torinese il destino dell’italiano sarebbe invece alla Juventus. I nerazzurri, infatti, col probabile arrivo di Vidal avrebbero un centrocampo troppo ‘intasato’ per garantirgli sufficiente minutaggio.

La Juventus, invece, sembrerebbe prossima ad una rivoluzione nella mediana, col solo Bentancur sicuro al 100% di restare a Torino. Ed ecco che quindi il nome di Tonali, vista anche l’età, potrebbe essere perfetto come colonna stabile su cui fondare il futuro del centrocampo. Al di là di questa ricostruzione, il duello di mercato tra le due potenze italiane sarà comunque l’indiscusso protagonista della prossima sessione di calciomercato.

