Inter-United, contatti fitti per Sanchez: accordo per prolungare il prestito ma non solo

Il riscatto a titolo definitivo è escluso, ma l’Inter sta lavorando per dare un’altra chance ad Alexis Sanchez. Il cileno è stato particolarmente condizionato dagli infortuni in questa stagione, motivo per il quale la società vorrebbe rivalutarlo con più continuità. Continuità che gli è mancata enormemente, prima a causa del problema alla caviglia che lo ha costretto sotto i ferri ad ottobre, e poi, quando stava per rientrare in forma, per via dello stop generale causato dalla pandemia.

Secondo quanto scrive Tuttosport, i contatti tra Inter e Manchester United in queste ore sono molto fitti. In primis perché il campionato si concluderà ad inizio agosto, e quindi l’attuale accordo per Sanchez andrà prolungato fino a quella data. In seguito, però, la volontà di Conte sembra essere quella di riavere con sé il Niño Maravilla anche nella prossima stagione. La società, quindi, lavora al prolungamento del prestito per un’altra annata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!