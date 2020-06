Inter, tesoretto Vecino: Marotta studia la plusvalenza e pensa al super-scambio. Tutti i dettagli

Matias Vecino tesoretto insperato per l’Inter? Il centrocampista uruguaiano è a bilancio per circa 10 milioni di euro e Beppe Marotta, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ne starebbe valutando la cessione. L’ex Fiorentina, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe finire in Premier League e generare per l’Inter un’ottima plusvalenza da circa 15 milioni. In particolare, Arsenal ed Everton continuano a seguirlo con grande interesse, e il management nerazzurro potrebbe offrirlo in cambio di due calciatori dei Gunners.

Vecino possibile plusvalenza per l’Inter

Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette sono infatti due profili molto graditi all’Inter, e per i quali potrebbe aprirsi un canale preferenziale proprio grazie all’inserimento del cartellino di Vecino. In casa Everton, invece, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore, motivo per il quale, dopo averlo fatto a gennaio, potrebbe spingere per portarlo in Inghilterra anche in estate. In casa Inter, poi, ci potrebbe essere tutto l’interesse a cederlo. L’idea di Marotta, infatti, è quella di costruire un centrocampo composto da tre titolari (per due posti) ed un altro uomo da inserire come ultimo delle rotazioni, che sarà probabilmente Gagliardini. Via libera, quindi, per la partenza di Vecino: l’Inter spera di realizzare un’ottima plusvalenza dalla sua cessione.

Centrocampo ‘da urlo’ con soli titolari

La nuova mediana interista, partendo dalla base composta dai titolari Barella, Brozovic ed Eriksen, verrebbe completata poi da Stefano Sensi, Sandro Tonali – sempre più vicino dal Brescia – e, in chiusura, un centrocampista più di grinta e forza. Il preferito di Conte resta Arturo Vidal, ma è possibile anche il reintegro di Radja Nainggolan.

