Inter vigile su Timo Werner: è il preferito di Conte, pronto il blitz se parte Lautaro

In attesa di scoprire gli sviluppi della trattativa tra Lautaro Martinez e il Barcellona, l’Inter ha già individuato l’eventuale ed indiscusso sostituto del Toro argentino. Si tratta di Timo Werner, astro nascente del Lipsia per cui Conte stravede. I suoi numeri pazzeschi fanno riflettere la società, che sarebbe già pronta al blitz qualora il 10 nerazzurro partisse definitivamente per la Spagna.

Nel contratto di Werner, peraltro, è presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, che calerebbero a 50 qualora il Lipsia non riuscisse a vincere la Bundesliga (che peraltro riparte oggi). Cifre, quindi, tutt’altro che inarrivabili per il talento tedesco. Anzi: portare Werner a Milano permetterebbe all’Inter sia di ottenere un sostituto perfetto per Lautaro Martinez, che di avere ancora in mano un buon gruzzolo da poter reinvestire sul mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!