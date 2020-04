Inter, vuoi Willian? Si libera a zero e la concorrenza diminuisce

Tra i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, in attesa dei provvedimenti FIFA col nuovo calciomercato, è sicuramente uno dei nomi più interessanti. Willian, esperto esterno offensivo brasiliano, ha annunciato che non rinnoverà col Chelsea e dunque lascerà il club a parametro zero. Alla soglia dei 32 anni cerca una nuova sfida e tramite il proprio agente sta cercando la sistemazione giusta.

Nelle scorse settimane si è proposto senza successo alla Roma, così come a Juventus e Inter che per ora non hanno affondato il colpo anche a causa delle alte richieste d’ingaggio avanzate dall’ex Shakhtar Donetsk. Richieste che, scrive il portale spagnolo Defensa Central, hanno scoraggiato due contendenti importanti come Barcellona e Real Madrid che si sono di fatto ritirate dalla corsa. Notizia incoraggiante per le italiane se intenderanno proseguire nelle trattative, anche se al momento l’ipotesi più probabile per il futuro di Willian resta la Premier, o in alternativa il Psg.

