Sky – Ancora asse Inter-Manchester United, spunta il nome a sorpresa: i nerazzurri hanno il sì di Ashley Young

Con il mercato entrato nel vivo, sicuramente non possono mancare le notizie relative ai prossimi movimenti dell’Inter. Non solo il centrocampo, ma, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma di Sky Sport “Calciomercato l’Originale“, interessamento dell’Inter anche sugli esterni, con un nome che spunta a sorpresa. Queste le parole del giornalista:

“L’Inter ha individuato in queste ore l’esterno sinistro in Ashley Young del Manchester United. 34 anni, ha già dato la disponibilità ai nerazzurri, è in scadenza a giugno. L’Inter gli farebbe un anno e mezzo di contratto, il giocatore ha già dato il proprio ok all’Inter per arrivare subito e a legarsi ai nerazzurri fino al 2021. Resta da trattare col Man Utd per capire se lo libereranno gratis o se chiederanno un indennizzo. Young può giocare sia a sinistra che a destra“.

