Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barca, su Messi: “Credo si possa ancora ricucire se si siedono a parlare”

Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barcellona, non dà per scontato l’addio di Leo Messi, nonostante il putiferio sollevato ieri dal fax inviato dalla “pulce” alla società catalana.

Mestre, ai microfoni di Catalunya Radio, ha dichiarato: “Secondo me il futuro del Barcellona passa ancora da Messi e non credo tutto sia perduto. Ritengo ci sia ancora modo di ricucire lo strappo e di risolvere tutto. Lui ha dato moltissimo al club, ma anche il Barca gli ha dato tanto”.

“Fin da quando aveva 13 anni si sono presi cura di lui, facendolo diventare quello che è oggi. Bisogna sedersi a parlare con la voglia di risolvere tutto e non di scatenarsi una guerra inutile. Per come la vedo io non tutto è perduto e non abbiamo ancora visto l’ultima di Leo con la maglia blaugrana”.

