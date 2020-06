Inter, Kumbulla allontana il mercato: “Freddo anche grazie al Verona”

Tra i protagonisti del successo di ieri sera contro il Cagliari, Marash Kumbulla è anche al centro delle recenti voci di mercato che interessano, da vicino, anche l’Inter. Il difensore dell’Hellas Verona è richiestissimo: oltre alle tentazioni estere, in Italia Juventus, Lazio e nerazzurri seguono da vicino le vicende che riguardano il centrale classe ’00, tra i prospetti più interessanti del nostro campionato. E nella serata di ieri, ai microfoni di Dazn, è stato proprio Kumbulla ad allontanare le voci di possibili trattative.

“Abbiamo fatto benissimo contro il Cagliari – ha commentato Kumbulla nel postpartita – ed è stata una vittoria meritata. Avevamo tanta voglia di tornare a giocare e stiamo lavorando alla condizione. Freddo nonostante le voci di mercato? Sono fatto così, ma è anche merito del mister, della società e dei compagni che mi aiutano negli allenamenti e nelle partite, è anche merito loro sicuramente”. Questa la visione di Marash Kumbulla, freddo e già maturo in campo nonostante i vent’anni. L’accostamento all’Inter ed i sogni in nerazzurro, visto quanto fatto in campo, non sembrano scalfire la sua realtà con la maglia dell’Hellas Verona.



