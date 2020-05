Kumbulla, le pretendenti aumentano: spuntano anche Everton e Tottenham

Marash Kumbulla potrebbe seriamente diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il 20 enne albanese ha sorpreso tutti per le grandi doti dimostrate nella prima parte di stagione con l’Hellas Verona, suscitando l’interesse di diversi club italiani. La dirigenza nerazzurra si è già mossa da diverse settimane per prendere una posizione dominante rispetto alla concorrenza, sognando un remake dell’operazione Skriniar.

Secondo quanto riportato però dal noto giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, le pretendenti starebbero aumentando in fretta. Pare infatti che anche oltremanica non siano rimasti indifferenti alle prestazioni del giovane difensore. Everton e Tottenham starebbero seguendo con interesse il calciatore con l’intenzione di portarlo in Premier League. L’Inter tuttavia rimane ancora diversi passi avanti, essendo già in stato avanzato nei discorsi con l’Hellas. Il ragazzo inoltre la scorsa settimana avrebbe rifiutato le offerte del Napoli, che sembrava voler premere sull’acceleratore, un altro segnale importante in chiave nerazzurra.

