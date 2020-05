La speranza di Di Gregorio: “Inter? Tornare sarebbe un sogno. Ora però penso al Pordenone”

Intervistato dai microfoni di TuttoB, il portiere del Pordenone Michele Di Gregorio, in prestito dall’Inter dopo essersi affermato nel settore giovanile dei nerazzurri, ha analizzato nel dettaglio la sua stagione parlando anche di un possibile rientro alla Beneamata per il futuro.

PORDENONE – “Sono molto soddisfatto della mia stagione, in primis perché sto dando il mio contributo a un percorso di squadra importante, che ha sempre più vicino il primo obiettivo. Ovvero la salvezza. Una volta raggiunta potremo pensare allo step successivo. A livello personale mi sono sempre allenato forte e preparato per sfruttare l’occasione di giocare. Per me è il primo campionato di serie B dopo quelli di C con Renate e Novara ed è un’esperienza molto formativa”.

ESPERIENZA IN B – “Ogni categoria ha le sue caratteristiche. Il livello delle squadre, e dei giocatori, è veramente notevole e di conseguenza dev’essere massima la preparazione delle gare, con l’allenatore dei portieri Leonardo Cortiula e il mio compagno di reparto Giacomo Bindi. La preparazione è un lavoro di squadra, non individuale”.

INTER – “Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e sono di proprietà del club nerazzurro. Sono concentrato sul presente e a finire al meglio una stagione così importante: per il Pordenone e per me. Logicamente il sogno è vestire la maglia dell’Inter, ma per questo sogno c’è tempo”.

