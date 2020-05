L’agente di Jesus Corona: “Inter? A lui piace la Serie A. Il prossimo sarà un mercato particolare”

Oltre ai discorsi relativi all’attacco e al colpo da novanta a centrocampo, l’Inter continua a monitorare anche il mercato degli esterni. Sulle fasce, infatti, gli unici certi di restare sono Ashley Young e Antonio Candreva, con Biraghi ancora in dubbio ed Asamoah sempre più vicino all’addio. Anche il destino di Victor Moses, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, è ancora un’incognita. Un esterno di centrocampo affiancato all’Inter negli ultimi giorni è Jesus Corona del Porto: il suo agente, Matias Burge, è stato interpellato in merito dai microfoni di Calciomercato.it.

“A Jesus piacerebbe giocare in Serie A. Con l’ultimo rinnovo contrattuale, la sua clausola è passata a 30 milioni di euro. Il prossimo sarà un mercato strano. Ci saranno molti scambi e i prezzi dei giocatori caleranno”, ha dichiarato. Per poi proseguire così: “Corona è un giocatore molto veloce e in grado di giocare su entrambe le fasce visto che calcia con tutti e due i piedi. In certe occasioni è stato schierato pure da ‘falso nueve’, però è sull’out destro che dà il meglio di sé. Due anni fa segnò un gran gol alla Roma all’Olimpico nei playoff di Champions League, un gol in cui dimostrò tutte le sue qualità”.

