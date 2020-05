Dalla Spagna – L’Atletico Madrid deve vendere: Inter, Roma e Napoli alla finestra per le fasce

Archiviata la pratica Mauro Icardi, con la telenovela della sua cessione finalmente andata in porto, l’Inter guarda avanti, in questo caotico prosieguo di stagione che si accavallerà con la finestra di mercato estivo. I nerazzurri cercano tasselli importanti per rinforzare la rosa di Antonio Conte, specialmente sulle fasce, dove le alternative recenti non hanno convinto appieno. Un nome interessante potrebbe arrivare dalla Spagna, come riportato da AS.

Secondo il quotidiano iberico infatti, l’Atletico Madrid è uscito profondamente provato economicamente dalla sosta per il Coronavirus e sarebbe sostanzialmente obbligato a vendere parecchi giocatori per rimpinguare le casse. L’obiettivo ovviamente sarebbe quello di trattenere i pezzi da 90, cedendo se possibile seconde linee o giocatori meno importanti. Uno di questi, nonostante sia un terzino di assoluto valore, è Santiago Arias, che al Wanda Metropolitano non ha mai trovato il giusto spazio.

In Italia però l’Inter dovrebbe rivaleggiare con Roma e Napoli, anch’esse parecchio interessate all’ex calciatore del PSV Eindhoven. I colchoneros lo hanno acquistato per 11 milioni di euro e puntano a ricavarne altrettanti, ma lo scarso impiego di Arias e la crisi economica dilagante potrebbero giocare a favore delle potenziali acquirenti. La situazione per ora è ancora in divenire, ma Marotta resta vigile sul possibile rinforzo.

