Lautaro al Barcellona? Di Natale si schiera: “Da allenatore potrei solo imprecare”

Anche Totò Di Natale vota il partito del blindare Lautaro Martinez a tutti i costi. Lui, che di attaccanti se ne intende, dopo una vita dedicata al gol ora guida l’Under 17 dello Spezia ed ai microfoni del Corriere dello Sport, nel corso di una lunga intervista, parla anche della possibilità per l’Inter di perdere l’argentino corteggiatissimo dal Barcellona: “Se darei Lautaro al Barça? Mai – esordisce categorico -. Me lo terrei stretto. Se poi il Barça dovesse pagare la clausola, a quel punto potrei solo imprecare per aver perso un grandissimo attaccante”. Parola di Totò, uno che di attaccanti ne sa.

