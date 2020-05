Lautaro-Barcellona, in casa Inter temono la tenuta mentale: Conte non vuole cali di tensione

Se è vero che Lautaro Martinez si è sempre distinto per la concentrazione e la grinta mai fatte mancare nelle partite, le continue voci sul Barcellona che circolano ormai da settimane iniziano a preoccupare l’Inter. A fronte di una stagione che, seppur con tempistiche anomale, va tutt’altro che scemando, infatti, il timore di Antonio Conte riguarda la tenuta mentale del ragazzo, molto talentuoso ma pur sempre solo 22enne.

Lautaro non ha mai espresso chiara volontà di lasciare l’Inter per il Barcellona, ma è altrettanto vero che non ha mai smentito la soddisfazione dell’essere accostato all’idolo Messi. E questo, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, può influenzarlo anche inconsciamente. A fronte di una possibile operazione a tre cifre, infatti, il rischio infortunio sarebbe ancor più serio del normale, e questo preoccupa mister Conte, che teme di dover schierare un calciatore non più disposto a mettere la stessa grinta che ha sempre trasportato in campo.

