Lautaro-Barcellona, Mascherano controcorrente: “Sicuri Suarez abbia bisogno di un sostituto? E su Messi…”

Javier Mascherano, ex centrocampista argentino del Barcellona, si è concesso ai microfoni di Sport per parlare dei temi più caldi di mercato che tengono banco in casa blaugrana .

A partire dal futuro di Lionel Messi: “Lui è l’argomento principale del Barcellona e di qualsiasi squadra in cui gioca. Sa che mancano solo due partite per poter giocare una finale di Champions League. Il giorno del Napoli l’ho visto giocare con entusiasmo”

Su Lautaro Martinez: “Non so se sia il sostituto perfetto per Luis Suárez. So che è un ottimo giocatore e che in nazionale è molto compatibile con Messi. Ma non so se è il sostituto di Suarez o se Suarez ha bisogno di un sostituto”.

