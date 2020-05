Lautaro, il sogno di Monchi Medina: “Adora il Racing: un giorno tornerà da noi”

Ramon Medina, meglio conosciuto come Monchi, ha parlato in una diretta Instagram con il sito Racingmaniacos esternando le sue opinioni sul futuro di due giocatori lanciati proprio dal Racing Club de Avellaneda: Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul.

“Rodrigo De Paul e Lautaro Martínez a un certo punto torneranno qui. Sono ragazzi che adorano il club, non ho dubbi che li rivedremo giocare nel Cilindro” ha detto il coordinatore del settore giovanile del club argentino che vanta anche Diego Milito tra i giocatori lanciati prima del grande salto in Europa.

In questi giorni in cui il nome di Lautaro Martinez è al centro di numerosi voci di mercato, le parole di Monchi Medina potranno verificarsi soltanto fra parecchi anni, quando El Toro potrà chiudere in patria quella che si prospetta essere come una grande carriera.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!