Lautaro innamorato dell’Inter e di Conte, solo Messi può tentarlo: Marotta al lavoro per il rinnovo

Ancora una volta il nome di Lautaro Martinez compare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Questa volta La Gazzetta dello Sport parte da un indizio social che può dire molto: il Toro ha postato una storia su Instagram dove ha le braccia alzate per esultare, il numero 10 dell’Inter sulle spalle e il tifo di San Siro sullo sfondo.

Una foto che può dire molto e che per un momento regala tregua ai tifosi nerazzurri. Lautaro crede nell’Inter e nel suo progetto di crescita, non ha mai mandato segnali di addio alla società ma la chiamata di re Messi potrebbe comunque tentarlo. La situazione è la stessa e non è cambiata di una virgola: il Barça vuole inserire delle contropartite tecniche nella trattativa per abbassare la cifra da versare all’Inter, la dirigenza nerazzurra ragiona sul cash o su singoli giocatori, con il solito Vidal sempre in lizza e la fresca provocazione dello scambio con Griezmann.

Anche il Manchester City di Pep Guardiola è disposto a fare follie per lui, andando già oltre i primi sondaggi. Lautaro al momento sembra pensare solo all’Inter, stravede per Conte e il feeling con l’allenatore è un buon motivo per restare. L’idea dell’Inter è quella di non privarsi del numero 10 e di farlo crescere anche a livello di stipendio. Il numero 10 oggi guadagna 1,5 milioni, il club è pronto ad adeguare lo stipendio al nuovo status da top player dell’argentino.

