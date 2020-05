Lautaro, l’ex compagno Pavone è sicuro: “Barcellona? È lui l’erede di Suarez”

Intervistato in occasione del programma T4 di Radio Marca, l’ex attaccante del Racing Mariano Pavone, protagonista insieme a Lautaro Martinez nella sua prima esperienza di spessore, ha scelto di analizzare il profilo del Toro, accostandolo ai colori del Barcellona in vista del mercato.

“Ho condiviso lo spogliatoio con Lautaro Martinez quando ha debuttato con il Racing e si vedeva già la sua potenza fisica ed il tiro che aveva, segnava con facilità. Senza dubbio si adatterebbe molto bene al Barcellona perché è potente ma anche molto forte. Lo vedo come possibile erede di Luis Suarez: con lui i blaugrana avrebbero un giocatore per il presente ma anche per il futuro”. Questo il pensiero di Mariano Pavone, ex compagno di Lautaro ai tempi del Racing ed oggi attaccante del Quilmes, in merito al futuro del Toro, tentato dal Barcellona.

