Ultima offerta del Barcellona per Lautaro Martinez. Aguilar: “Risposta dell’Inter: pensate che siamo tonti?”

60 milioni di euro più almeno due pedine tra una lista che comprende Rafinha, Nelson Semedo, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo. Questa, secondo la stampa catalana, sarebbe l’ultima proposta formulata dal Barcellona per tentare di strappare Lautaro Martinez all’Inter.

La risposta interista? La riporta il giornalista Francesc Aguilar del Mundo Deportivo, che su Twitter fa il punto della situazione e racconta: “Questa mattina, un membro dello staff tecnico dell’Inter ha commentato se al Barça alcuni credessero di avere a che fare con dei tonti. Il commento è arrivato a causa dei giocatori offerti nello scambio per Lautaro Martinez. Non c’è dubbio che l’Inter pensi ad altri nomi”. Il riferimento, in particolare, dovrebbe essere ad Arthur, che da quanto ci risulta rimane l’obiettivo numero uno dell’Inter in casa blaugrana.

Aguilar poi aggiunge: “Considerando che l’Inter non avrà altra via d’uscita se non quella di negoziare con il Barça perché il giocatore vuole andare lì, gli interisti affermano che va bene, si può fare, ma il Barça deve pagare la clausola di 111 milioni. L’Inter imporrà le sue condizioni”.