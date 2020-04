Lautaro-Barcellona, il CorSport è netto: “Affare bello e concluso da settimane”. Ma manca (più di) un dettaglio

La sensazione ormai condivisa è che Lautaro Martinez sia molto attaccato al mondo Inter e se c’è un club in grado di farlo vacillare, quello è il Barcellona. Corteggiato dal Manchester City, monitorato dal Chelsea, il Toro solo di fronte alla proposta blaugrana di giocare al fianco di Lionel Messi sembra disposto a cambiare aria. Su questo fattore, dunque, stanno spingendo tantissimo i dirigenti catalani che in questi giorni di burrasca, con un caos societario che sta facendo molto rumore, non ha altro modo per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi se non quello di puntare sul botto di calciomercato.

Da qui le continue voci su Lautaro, che secondo il Corriere dello Sport sarebbero molto più di semplici chiacchiere. Anzi, il quotidiano romano nella sua edizione odierna si sbilancia e sentenzia: “L’operazione Lautaro, da quel che si dice da queste parti, è un affare bello e concluso ormai da diverse settimane. L’intesa con il giocatore e con l’inseparabile agente, Beto Yaque, è stata trovata da tempo”. Quello che manca per la fumata bianca, però, è molto più di un semplice dettaglio. L’accordo con l’Inter infatti è ancora molto lontano, con il Barcellona che continua a ragionare sulla clausola da 111 milioni di euro nella speranza però di abbassare il prezzo con una contropartita tecnica (Vidal?). Vedremo i prossimi sviluppi.

