Lautaro, parla lo scopritore Radaelli: “Come Milito: al Barcellona può scrivere la storia”

Intervistato da Telam, il direttore tecnico Fabio Radaelli, scopritore di Lautaro Martinez a Bahia Blanca prima di portarlo al Racing, ha scelto di parlare del futuro dell’argentino, sempre più vicino al Barcellona.

BARCELLONA – “Può scrivere la storia al fianco di Leo Messi nel Barcellona. È pronto per le grandi sfide”.

ESORDI – “Nel provino che abbiamo fatto a Bahia Blanca, nel novembre del 2013, mi impressionò. Ha fatto cose incredibili, soprattutto perché aveva solo sedici anni. Lautaro aveva in programma un provino al San Lorenzo nel febbraio del 2014 però, dopo averlo visto a Bahia Blanca, quello stesso giorno chiamai un dirigente del Racing per dirgli di procurargli un posto per acquistarlo. Per fortuna ho avuto fiducia. Con me al Racing c’era il mio compagno Cordon che aveva giocato con Beto Yaque, agente di Lautaro. Così organizzammo la gestione del tutto affinché venisse la Racing e lì ci accordammo”.

IMPRESSIONI – “Al Racing ho avuto l’opportunità di vederlo crescere e lavorare con lui. Parliamo di un ragazzo che vuole raggiungere sempre obiettivi più alti, sa quello che vuole. Nelle giovanili era sempre il migliore ai test psicologici. Per me è un nueve classico, però può giocare dove vuole in attacco perché si adatta a ciò che si chiede ad un giocatore verticale, con grande forza. Mi ricorda Esnaider o lo stesso Milito”.

FUTURO – “Lautaro chiedeva sempre di restare un po’ di più dopo l’allenamento per calciare, ripassare esercizi di campo e d’attacco. In verità, per essere così giovane sapeva già cosa voleva, sia dentro che fuori dal campo. Molti gol che ha segnato all’Inter sono stati uguali a quelli che ha segnato nelle giovanili. Non ho dubbi sul fatto che sia molto vicino al Barcellona e sono molto felice, perché per lui sarebbe un grande passo di crescita in termini calcistici ed economici. Lo merita, perché è un grande giocatore ed una bella persona”.

