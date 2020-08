Lazaro si presenta al Borussia Monchengladbach: “All’Inter le cose non sono andate come speravo”

E’ durata solo sei mesi l’esperienza di Valentino Lazaro con la maglia dell’Inter. Il giocatore austriaco era arrivato a Milano nella scorsa estate, prelevato dall’Herta Berlino. I colori nerazzurri li ha indossati sino allo scorso gennaio, quando è stato ceduto, durante il mercato invernale al Newcastle.

Dopo la fine dell’esperienza in Inghilterra per Lazaro non si sono riaperte le porte del mondo interista, ma la società nerazzurra ha deciso di cederlo ancora con un prestito oneroso con diritto di riscatto ai tedeschi del Borussia Monchengladbach. Un ritorno in Bundesliga dunque per l’austriaco, dove così bene aveva fatto con la maglia del club della capitale tedesca.

Nella giornata odierna, come riporta calciomercato.com, Valentino Lazaro è stato presentato ufficialmente alla stampa da parte dei tedeschi. Nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, era un mio desiderio. Finalmente è tutto ufficiale. Ero stato già vicino a questo club durante la scorsa estate.”

Concludendo sull’esperienza nerazzurra: “Io volevo fortemente arrivare all’Inter. Ci sono riuscito ed avevo grandi ambizioni. All’inizio andava tutto bene, ero contento. Poi le cose sono cambiate, non sono andate come speravo. Ho subito un infortunio muscolare e sono finito fuori dall’undici titolare.”

