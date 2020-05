L’Inter ricompra Vanheusden? Dal Belgio avvisano: “L’entourage tiene aperte le porte”

Dopo un paio d’anni di militanza, il futuro di Zinho Vanheusden potrebbe non essere più allo Standard Liegi. Secondo quanto riportato dal Belgio da hln.be, infatti, pare che l’Inter sia sempre più intenzionata a riportare il giovane in Italia. Classe 1999, Zinho è cresciuto proprio nelle giovanili dello Standard, salvo poi essere acquistato dai nerazzurri ed aver fatto parte della vincente Primavera di Stefano Vecchi.

Il salto nel calcio ‘dei grandi’ non ha lasciato dubbi: le potenzialità fatte intravedere con i pari età sono state confermate, e Vanheusden resta tuttora uno dei difensori centrali più promettenti d’Europa. Per questo motivo, l’entourage del calciatore avrebbe affermato di tenere aperte, per ora, sia le porte ad un ritorno all’Inter che quelle di una permanenza allo Standard Liegi.

