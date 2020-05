Lipsia, Nagelsmann esalta Werner: “Timo è imprevedibile, ormai gioca anche da regista!”

A commento della super prestazione del suo Lipsia, vincitore per 0-5 sul campo del Mainz, il tecnico dei Die Roten Bullen Julian Nagelsmann non ha potuto far altro che esaltare anche la prova di Timo Werner. La sua punta di diamante, infatti, si è reso protagonista con una tripletta superlativa, condita anche da altre tre clamorose occasioni fallite per un soffio.

“Timo adesso riesce ad esprimersi bene non solo giocando sulla fascia, ma anche schierandosi come regista. Insieme al suo ritmo, questo lo rende più imprevedibile e più difficile da prevedere per i suoi avversari”, ha affermato Nagelsmann, confermando la tendenza di Werner a diventare un attaccante sempre più completo.

