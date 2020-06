Lo Schalke 04 non riscatta Todibo: il Barcellona lo riprende e lo offre all’Inter per Lautaro

La crisi economica colpisce anche lo Schalke 04. Il club tedesco, secondo quanto scrive Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ha infatti deciso di non riscattare il cartellino di Jean-Clair Todibo, centrale francese classe 1999. Il 20enne era in prestito in Germania dal Barcellona, ed ora il club catalano potrà riaccoglierlo in Spagna. Il fine ultimo, però, non sarà quello di reintegrarlo in gruppo, bensì quello di girarlo nuovamente in altre trattative. In particolare, Todibo è considerato da mesi uno dei nomi che i blaugrana sarebbero disposti ad offrire nell’affare con l’Inter per Lautaro Martinez.

Il riscatto del francese era fissato a quota 25 milioni di euro, e l’inserimento nella trattativa per il Toro sarà finalizzato ad abbassare i 90 milioni cash che l’Inter chiede come quota minima. Per ora, comunque, il Barcellona ribadisce di non aver intenzione di pagare una parte cash particolarmente elevata, e tanto meno la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, ritenuta invece dai nerazzurri l’unica via percorribile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!