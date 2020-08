Marchetti ai microfoni di Sky: “L’Inter ha avviato i contatti per portare Vidal a Milano”

Luca Marchetti, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della piega che potrebbe prendere il mercato nerazzurro, tralasciando i sogni come Messi e concentrandosi su obiettivi più concreti, come ad esempio il pupillo di Antonio Conte, Arturo Vidal.

Sul cileno, già da un paio di anni in orbita Inter ma senza che l’operazione sia mai andata a buon fine, Marchetti ha dichiarato: “Credo che sia un’operazione fattibile quella che porterebbe Vidal in nerazzurro. Innanzitutto perché Conte lo ha lanciato, facendolo diventare un grande giocatore. Inoltre il cileno è sulla “lista nera” delle cessioni obbligate del Barcellona per risanare il bilancio e provare a ricostruire”.

“L’Inter lo segue già da un paio di stagioni, ma non si sono mai incastrate a dovere tutte le componenti. Il costo del cartellino questa volta potrebbe essere irrisorio e la società sembra aver rotto gli indugi. Ci sono già stati i primi contatti con Felicevich, procuratore del centrocampista. Marotta vorrebbe chiudere come fatto per Sanchez, pagando solamente il cartellino e con il giocatore che se la sbriga con la propria squadra per rescindere”.

“Nonostante l’età, portare a casa un calciatore di questa importanza senza pagare il cartellino sarebbe un ottimo affare. Vidal sarebbe l’elemento di esperienza e caratura internazionale che vorrebbe Conte per la sua Inter. Senza contare che conosce benissimo la Serie A e no avrebbe bisogno di ambientarsi”.

