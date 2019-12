Marino (dt Udinese): “De Paul? L’Udinese non lo svenderà. Marotta è il miglior dirigente in Italia”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Tutti Convocati, in onda su Radio 24, del futuro di Rodrigo De Paul, centrocampista che piace tanto all’Inter. Ecco le sue parole: “ Cedere De Paul ? Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E’ un giocatore di livello mondiale, vedremo. La proprietà è stata molto generosa con noi non cedendolo di fronte a offerte considerevoli in estate. L’Udinese non svenderà nessuno. Quest’anno De Paul ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita. In allenamento, invece, si vede che è un fuoriclasse. E’ un titolare dell’Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni“.

“Marotta è il miglior dirigente in Italia e non è un ex giocatore. Per loro non è facile calarsi in quel ruolo. Maldini e Boban sono professionisti esemplari, impareranno, ma forse serviva al loro fianco una figura più esperta per aiutarli“.

