Marotta e il ‘gioco delle coppie’: due pupilli di Conte per ogni ruolo cardine. Tutti i nomi

Il ‘gioco delle coppie’ di Beppe Marotta è pronto ad essere messo in piedi nella prossima sessione di mercato. Come riporta Tuttosport, l’amministratore delegato dell’Inter ha stilato una lista dei possibili profili da poter offrire al tecnico interista, tutti abili a soddisfare pienamente le sue richieste. Ce ne sono due per ogni profilo cardine, e tutti di altissimo livello.

Attacco – Ammesso e non concesso che Lautaro Martinez venga realmente spedito in direzione Barcellona, per sostituirlo la corsa è a due tra Timo Werner ed Edinson Cavani. La sensazione, però, è che uno escluda l’altro: il tedesco è in rampa di lancio, ed a 24 anni cambierebbe lido solo in caso di titolarità garantita. Il Matador, invece, non vorrebbe fare la riserva anche in virtù dello stipendio che gli verrebbe offerto – intorno i 7.5 milioni annui -, sostanzialmente pari a quelli di Lukaku ed Eriksen.

Centrocampo – Il centrocampista assalitore che Conte chiede da due anni è Arturo Vidal. Questa estate potrebbe essere quella decisiva per il passaggio del cileno a Milano, anche se il Barcellona vorrebbe inserirlo nella trattativa per Lautaro Martinez, scenario respinto dai nerazzurri. L’alternativa al Guerriero cileno potrebbe essere Radja Nainggolan, di rientro dal Cagliari e potenzialmente reinseribile nel gruppo.

Talento italiano – Anche in questo caso la corsa è a due tra Federico Chiesa e Sandro Tonali. Il primo è il più costoso, ma il suo prezzo potrebbe essere abbassato proprio dall’inserimento di Nainggolan nella trattativa. Il secondo, invece, è più economico e potrebbe garantire più fisicità e qualità al centrocampo di Conte.

