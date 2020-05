Marotta non molla Pogba: lo United chiede Skriniar, ma per l’Inter è incedibile

Nuovi rumors che coinvolgono Inter e Manchester United per il profilo, da top class, di Paul Pogba. In un breve messaggio pubblicato su Twitter, il giornalista Paolo Paganini ha infatti evidenziato gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono i nerazzurri ed il centrocampista francese, perennemente in uscita dal Manchester United. Secondo gli ultimi sviluppi, infatti, i Red Devils per avviare l’affare Pogba avrebbero chiesto alla Beneamata il cartellino di Milan Skriniar, considerato però incedibile dalla dirigenza interista.

“Dal vicino Principato mi arrivano nuove conferme – scrive Paganini su Twitter – sul fatto che Douglas Costa, Rabiot e Ramsey sono giocatori graditi allo United per Pogba. All’Inter, invece, per Pogba, lo United ha chiesto Skriniar che l’Inter però considera incedibile”. Questa la situazione in chiave mercato che coinvolge i nerazzurri ed il cartellino di Paul Pogba. Anche la Juventus in pressing per il giocatore, mentre l’Inter non sembra disposta a sacrificare lo slovacco.



