Matteo Materazzi stuzzica l’Inter su Giroud: “Vuole la Serie A”

In una diretta su Calciomercato.it Matteo Materazzi ha parlato di un vecchio obiettivo di mercato dell’Inter che potrebbe nuovamente tornare di moda: nonostante il rinnovo con il Chelsea, Olivier Giroud potrebbe abbandonare la Premier League con l’Italia come destinazione preferita.

“Giroud non ha rinnovato, ma aveva un’opzione per il prossimo campionato. La scadenza di questa era a marzo, col periodo del Covid il Chelsea ha voluto coprirsi le spalle ed ha depositato il suo contratto. Il francese ha fatto molto bene, segnando diversi gol da gennaio, ma pare che il Chelsea abbia anche altri giocatori nella lente d’ingrandimento in quel settore del campo. Il calciomercato è sempre in fermento: il club inglese ha tanti attaccanti e potrebbe decidere alla fine di disfarsene ma non lo sapremo oggi, servirà tempo”.

“Avevamo gestito insieme a Morabito e Antonini il suo trasferimento all’Inter, che era pressoché chiuso, e poi alla Lazio, ma poi c’è stato il veto di Lampard che non ha voluto lasciarlo partire. Speriamo di poterlo portare in Italia più avanti, sappiamo che il giocatore avrebbe voluto vivere un’avventura in Serie A. Inter e Lazio avrebbero ancora bisogno di un calciatore come lui”.

