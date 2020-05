MD – Il Barcellona disposto a far cassa con i suoi gioielli: scatta l’operazione Lautaro

Il Barcellona fissa il prezzo dei suoi calciatori e punta l’assalto per Lautaro Martinez. La prima pagina di Mundo Deportivo racconta la scelta del club blaugrana di fissare l’obiettivo sul Toro dell’Inter, decidendo così di muoversi in ottica uscite. Dal listone dei catalani spiccano Semedo, valutato 50 milioni, e Junior Firpo, al costo invece di 30. Gli altri che seguono sono Todibo a 25 milioni, Rafinha a 16, Vidal a 15 e Wague tra gli 8 ed i 15 milioni. Il Barcellona si muove per far cassa, puntando il dito su Lautaro.

Questa la prima pagina di Mundo Deportivo.

