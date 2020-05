MD – Inter, Lautaro ha scelto: “Resto o vado al Barcellona”. Scartati PSG e City

Dalla Spagna emergono nuovi dettagli in merito al profilo di Lautaro Martinez, accostato ai colori blaugrana. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, l’attaccante interista avrebbe scelto di considerare esclusivamente la pista che porta al Camp Nou in caso di addio all’Inter. “O vado al Barcellona oppure resto”, avrebbe fatto sapere il giocatore alla dirigenza interista, tallonata dalle richieste di mercato dei catalani. 111 milioni il valore della sua clausola, con Messi e compagni che non mollano la presa nonostante le cifre elevate per l’affare.

Chi invece ha scelto di chiudere le porte al Toro è il Paris Saint-Germain. Numeri fuori mercato per i parigini che perderanno Edinson Cavani a zero e che sono già pronti a versare i 70 milioni proprio nelle casse dell’Inter per l’acquisto di Mauro Icardi. Guardiola invece lo porterebbe al suo Manchester City ad occhi chiusi, ma la penalità Champions per i Citizens rappresenta un handicap ed ha costretto Lautaro Martinez a lasciare la Premier League sullo sfondo. Il Barcellona lavora al colpo Toro puntando soprattutto sull’inserimento di eventuali contropartite tecniche: Vidal, Semedo, Junior Firpo e Todibo tra le possibili pedine, ma tutto dipenderà soprattutto dall’Inter, impaziente di conoscere il futuro dell’argentino.

