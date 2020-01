O Jogo – L’Inter torna all’attacco per Marcos Acuña: nuova offerta allo Sporting Lisbona

Non solo Eriksen e Vidal, l’Inter si prepara a fare una nuova offerta allo Sporting Lisbona per Marcos Acuña. A riportarlo è il quotidiano portoghese O Jogo, che racconta come il club ha già rifiutato una prima offerta dei nerazzurri da un milione di euro per il prestito e 10 per il riscatto. Lo Sporting, però, vuole cederlo a titolo definitivo subito a causa delle regole ferree del Fair Play Finanziario.

L’Inter, quindi, dovrà aumentare sia l’offerta del prestito che quella del riscatto. Filtra, dal club portoghese, che non è disposto a scendere sotto i 15-20 milioni di euro per privarsi dell’ex Racing. I suoi agenti, intanto, hanno contatti anche con altre società italiane.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!