Mercato – Alaba non ha deciso sul suo futuro: nessun trasferimento alla Juve

Dopo il colpo Hakimi, l’Inter non si ferma sul mercato e vuole trovare un altro calciatore per la fascia da utilizzare nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il profilo messo in lista è quello di David Alaba che ha un contratto in scadenza nel 2021. Il Bayern Monaco vorrebbe il rinnovo, ma il giocatore vorrebbe cambiare aria.

Beppe Marotta ci pensa, ma l’operazione resta difficile, anche perché il calciatore non ha deciso ancora nulla sul suo futuro. Anche la Juventus lo sta seguendo, ma il giornalista Christian Falk, sul suo profilo Twitter, ha specificato come non c’è stata ancora alcuna decisione e che non ha scelto la Juventus.

