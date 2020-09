Mercato – Asamoah valuta alcune soluzioni per rilanciarsi

La sessione di mercato che si è aperta qualche giorno fa, potrebbe vedere lontano dall’Inter anche Kwawdo Asamoah. Il ghanese ha avuto una stagione difficile in nerazzurro, caratterizzata da diversi infortuni al ginocchio che gli ha dato continuamente problemi. Come riporta Tuttosport, il contratto con l’Inter è in scadenza nel 2021, ma Asamoah vorrebbe trovare una soluzione già quest’anno.

Infatti, sta valutando diverse proposte dalla Turchia e dalla Germania per scegliere la soluzione migliore per rilanciarsi dopo aver affrontato una stagione segnata da infortuni e dal lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus.

