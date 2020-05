Sky – Il Bayern Monaco chiede tempo per Perisic. L’Inter però avvisa: niente sconti sul prezzo

Una prima data fondamentale in vista del futuro di Ivan Perisic era quella odierna, nella quale scadeva il diritto di riscatto di cui godeva il Bayern Monaco fin dalla scorsa estate. I 20 milioni pattuiti non sono stati pagati: l’opzione per il riscatto è stata fatta scadere. Questo non significa però che i bavaresi non siano interessati alla conferma del croato. Come spiegato da Matteo Barzaghi su Twitter, infatti, i motivi che stanno dietro al mancato riscatto sono altri.

Il Bayern Monaco avrebbe chiesto all’Inter altro tempo per decidere, sia in virtù della crisi portata dall’emergenza Coronavirus che dell’infortunio alla caviglia che ha subito Perisic ormai più di tre mesi fa. La dirigenza tedesca, inoltre, è consapevole che quella nerazzurra non intende fare sconti sul prezzo del cartellino.

