Mercato – Belotti sempre più difficile: il Torino cerca l’intesa per il rinnovo

Urbano Cairo resta sempre fermo sulla sua idea: Andrea Belotti è incedibile. Come riporta Tuttosport, il presidente del Torino ha rifiutato altre due offerta, una arrivata dall’Inter e l’altra dal Monaco. Ma in passato ha riufitato anche altre offerte dal Napoli. La sua idea è quella di costruire un Torino attorno all’attaccante e proprio per questo sta studiando la strada per proporgli il rinnovo oltre il 2022, anno in cui scade il contratto attuale.

Cairo è già stato al Filadelfia in questi giorni per rassicurare il calciatore che vuole certezze sul futuro e la possibilità di poter giocare in Europa con i granata. Adesso non resta che intavolare il discorso per il rinnovo e fare una cospicua offerta a Belotti che non potrà rifiutare. Per questo motivo, la pista Inter resta sempre più difficile.

