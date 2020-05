Mercato – Buone notizie sul fronte Werner, la rivale più pericolosa si ritira dalla corsa?

Buone notizie in casa Inter. Stando a quanto riporta questa sera in esclusiva dal Daily Mirror, la concorrenza per Timo Werner è stata considerevolmente ridimensionata. La rivale più pericolosa infatti, il Liverpool, è costretta a estraniarsi dalla corsa al gioiellino tedesco a causa dei problemi finanziari dovuti al Coronavirus, data la perdita stimata di oltre 100 milioni di sterline.

Secondo il quotidiano inglese, i Reds non sarebbero intenzionati ad andare oltre i 30 milioni di sterline per l’attaccante, mentre il Lipsia ne pretende almeno 50. Ecco perché, con grande rammarico di Jurgen Klopp, grande estimatore del ragazzo, la trattativa per portare Werner ad Anfield sembra definitivamente naufragata. Il tecnico del Liverpool ha provato a convincere la punta a fare pressione sulla società tedesca, facendoli ragionare sulla crisi in atto e sul ridimensionamento dei cartellini dei calciatori. Ma a nulla sono valsi i suoi sforzi a quanto pare. Il Liverpool pare ormai disposto a perdere un obiettivo importante piuttosto che rischiare esborsi economici troppo gravosi in un periodo tanto incerto.

Resta da vedere però se anche l’Inter e il Barcellona sceglieranno di adottare la stessa scelta e di non pagare la clausola, sperando forse di forzare la mano al Lipsia, che si troverebbe in una situazione delicata. La clausola la prossima stagione scenderebbe a soli 35 milioni, mentre l’anno successivo Werner andrà a scadenza, privandoli di qualsiasi introito. La situazione quindi è ancora in divenire, ma, a meno di clamorosi dietrofront del club tedesco o di espresse volontà e preferenze dell’attaccante, il Liverpool è completamente fuori dalla corsa a Timo. Quale sarà la prossima mossa di Marotta? Sarà quella decisiva?

