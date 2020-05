Marotta scatenato, al lavoro su sei colpi: da Werner a Tonali, passando per… Hakimi!

Beppe Marotta e Antonio Conte sono sulla stessa linea d’onda: a questa Inter serve una (piccola) rivoluzione dal calciomercato. Concetto, questo, che negli ultimi anni ha sempre avuto un’accezione vagamente negativa, come una sorta di rimedio a precedenti disastri da cancellare. In questo caso, invece, la rivoluzione sarebbe unicamente finalizzata ad un’innalzamento del livello della rosa: l’ad interista, infatti, starebbe lavorando a ben sei colpi da regalare al tecnico per dare l’assalto definitivo allo Scudetto.

Calciomercato Inter, le prossime mosse

Due attaccanti, due esterni e due centrocampisti sono i profili ricercati secondo La Gazzetta dello Sport.

Attacco – La situazione in avanti ruota intorno all’affare Lautaro Martinez. Qualora quest’ultimo partisse in direzione Barcellona, l’Inter avrebbe sarebbe già pronta a fiondarsi su Timo Werner. 60 milioni il valore della clausola, 50 in caso di non vittoria della Bundesliga. Un costo ritenuto accettabile per uno dei talenti più importanti del futuro più prossimo. Capitolo parametri zero: dopo la brusca frenata di ieri sera sul fronte Mertens, Marotta e Ausilio studiano il dossier Cavani e valutano il grande colpo.

Centrocampo – Borja Valero è in uscita a parametro zero, ma la vera differenza la farà la possibilità di riuscire a piazzare Matias Vecino e Radja Nainggolan. In tal caso, ecco che i nerazzurri porterebbero immediatamente Arturo Vidal a Milano, cercando in contemporanea di assicurarsi anche Sandro Tonali. L’idea di Marotta sarebbe quella di acquistarlo con un’operazione (e delle cifre) simile a quella con cui l’estate scorsa, arrivò Nicolo Barella. Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni più bonus sembra essere una via percorribile.

Esterni – Da risolvere, qui, la situazione legata a Victor Moses. L’Inter, per ora, non sembra intenzionata a spendere 12 milioni di euro per il riscatto del nigeriano. Per rinforzare le fasce, Marotta osserva i catalani Semedo e Junior Firpo, che potrebbero rientrare nella trattativa Lautaro, ma anche Emerson Palmieri e… Achraf Hakimi. L’esterno del Borussia Dortmund è il nome nuovo e di alto livello: tornerà al Real Madrid a stagione conclusa, ma probabilmente non ci rimarrà. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

